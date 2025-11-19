El Pibe Valderrama sorprende con pedido a Néstor Lorenzo: “En el Mundial debería estar Cuadrado”

Como ya es costumbre, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama analizó a través de sus redes sociales la victoria de la Selección Colombia 3-0 ante Australia. En una charla en video con su esposa, Elvira Redondo, el samario destacó la actualidad de Colombia y pidió una oportunidad para Juan Guillermo Cuadrado en el equipo.

Sobre el triunfo, Valderrama destacó: “Me gusta eso, volvimos a ganar, ya estamos acostumbrados a ganar”. El 10 se mostró esperanzado: “Yo siempre sueño que estamos ganando, esta Selección me pone a soñar. Yo no sé qué irá a pasar, pero esta Selección me tiene soñando”.

Sobre el rival y el desarrollo del juego de este martes, comentó: “Complicado, esos equipos son complicados, defensivamente son fuertes, la demora es meter el gol. Equipo que se le abra a jugar a la Selección Colombia mano a mano, lo golean. Esta Selección sabe a qué juega, tuvieron paciencia y tranquilidad, este equipo no pierde, va invicto otra vez”.

Entretanto, de su jugador favorito del partido, manifestó: “Me gustó Yaser Asprilla, encarador. Una recomendación, no se tire tanto a la raya, porque ahí pierde espacio, tiene que buscar más en el medio, porque tiene buena pegada”.

Un pedido por Juan Guillermo Cuadrado

El Pibe sorprendió con un pedido especial a Néstor Lorenzo y consideró que Juan Guillermo Cuadrado podría tener cabida en el próximo Mundial. “Yo, personalmente, en los 26, para mí debería estar Juan Guillermo, es que está jugando en Italia. Lleva 20 años jugando internacionalmente, está en Italia todavía, yo creo que el profesor le va a dar la oportunidad, que no se la ha dado, no sé por qué. Como futbolista y como persona, merece estar ahí, vamos a ver, todavía falta”, dijo.

Y añadió: “Él no tiene problema, al contrario, él puede jugar por el lado derecho, de volante o mediocampista que decimos, o también de marcador derecho. Tiene alternativas, es un jugador rápido, técnicamente bien dotado, tiene buena pegada y físicamente está bien. Él lo que necesita es una oportunidad, que lo llamen que no lo han llamado, va a tener su chance”.

Finalmente, Carlos Valderrama dejó en claro que él preferiría que la Copa del Mundo continuará jugándose con 26 jugadores en los planteles y no con 30, como se ha propuesto: “A mí me gustaría que estuvieran los 26, yo vi la noticia que querían 30”.