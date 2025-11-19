Diecisiete puntos críticos persisten en la Transversal del Sisga

Milena porras, veedora de la Transversal del Sisga, informó que la Agencia Nacional de Infraestructura está reconociendo al concesionario el pago del peaje de los vehículos que transitan. Sin embargo, a la fecha, la Concesión no habría cumplido con el arreglo de la vía, ni se ha hecho uso del presupuesto de un contrato inicial de 45 mil millones de pesos.

“Si bien es cierto se está cumpliendo con el Decreto para suspender el cobro del peaje, estamos muy preocupados porque recientemente tuvimos una reunión con la comunidad y la veeduría y vemos que no hay avances, que no se ha hecho mantenimiento de la vía, de los puntos críticos”.

Durante la reunión mencionada, asistió un delegado de la Procuraduría Provincial, indicándose que el próximo 11 de diciembre se tendrían que evidenciar los avances en las obras.

“Aquí en el municipio, la Concesión estaba adelantando temas contractuales de pasarelas peatonales, en algunos puentes, las obras están sin terminar porque hicieron una entrega parcial, las barandas no han sido instaladas, la seguridad no está garantizada para los peatones.

Nosotros como veeduría, adelantamos la revisión en compañía de la Contraloría General de la Nación, que también está haciendo un seguimiento.

Se ha evidenciado que en las actas parciales que se firmaron desde el 2019, por ejemplo, en la entrega de la unidad funcional I, II, III y IV, quedaron cosas por subsanar y con tiempos que estaban supuestamente para cumplir en término de tres, seis meses, vamos cinco o seis años en los que esos avances no se han presentado, que siguen todavía sin cumplir y pues que esas actas parciales todavía están, sujetas a verificación y cumplimiento real de las obras.” Aseveró la veedora.

La veedora también manifestó que de no cumplirse con estos compromisos o no se muestren avances en la vía, se solicitará a la ANI, se continúe con la extensión de la medida para suspender el pago del peaje.

“Si de aquí al 10 ó15 de enero, como lo establece la resolución, no se ha solucionado y no se ha cumplido con lo acordado, pues simplemente ellos tendrán que, considerar el extender, la suspensión del cobro del peaje, porque la comunidad ni nadie del sector, ningún usuario, está dispuesto a pagar por un peaje que no cumple con los mínimos establecidos”. Agregó.

Tras varios años de espera y de lucha por parte de la comunidad, se hace nuevamente un llamado al gobierno nacional, a los entes competentes, a las autoridades departamentales, para que la vía alterna al Llano, presente las mejores condiciones y garantice una mejor calidad de vida tanto a los habitantes del sector como a los que a diario requieren movilizarse por este importante corredor vial.