Controlado incendio en zona de conurbación de Cartagena con Turbaco

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena informa que, en horas de la noche de este martes, se presentó un incendio estructural en una bodega de almacenamiento de mercancías al aire libre de una empresa ubicada en la Zona Franca Parque Central, en un área aproximada de 12.000 m², en On de conurbación del vecino municipio del norte de Bolívar.

A la llegada de las unidades, el incendio se encontraba en fase de libre desarrollo. El punto de origen fue identificado en la zona destinada al almacenamiento de residuos y químicos, específicamente donde permanecían sustancias como poliol y catalizadores usados en la fabricación de paneles aislantes.

En articulación con el Cuerpo de Bomberos de Turbaco, en medio de esfuerzos y colaboración conjunta, las llamas fueron controladas.

Aproximadamente unas 180 toneladas de químicos (poliol y catalizadores) resultaron afectadas.

Una persona presentó síntomas por inhalación de humo, siendo trasladada a la Clínica Madre Bernarda, en Cartagena, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Las causas del incendio permanecen en investigación por parte del equipo técnico de Bomberos Cartagena y las autoridades competentes.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Cartagena se extiende una invitación para fortalecer las medidas de prevención en los complejos industriales.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena hace un llamado a todas las empresas instaladas en la zona industrial, en Zona Franca y en parques empresariales, a reforzar sus protocolos de seguridad, manteniendo en óptimas condiciones sus sistemas de protección contra incendios, áreas de manejo de químicos, brigadas internas y planes de emergencia.