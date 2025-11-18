Las lluvias de la noche causaron algunas emergencias en la ciudad de Manizales

Manizales

Un fuerte vendaval se presentó en Manizales durante la noche del lunes y madrugada del martes dejando más de 10 sectores afectados en zona rural de la ciudad. “ Enfrentamos varias situaciones por ventisca fuerte, más que todo en la zona rural. Los sectores afectados son la Cabaña, La Linda, Piedra Azul y al sector de La Aurora, el Vergel y otros más resultaron afectados, además se hicieron cerca de 25 revisiones a predios por algunos destechamientos en viviendas, incluso algunos con caída total de la cubierta “ , dijo el comandante de Bomberos , Jorge Iván Quintero.

En el sector de la Linda, se está verificando el colapso de una vivienda por las fuertes lluvias de las últimas horas. En el sector de la Pelusa se presentó la caída de un árbol en la cancha principal del sector.

La vía la Linda La Cabaña registró algunos cierres durante la noche por la caída de árboles en el sector.

En Patio Bonito se han presentado varios destechamientos de viviendas