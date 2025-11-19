Conductor se movilizaba con arma de fuego ilegal: fue capturado en Gambote

En víspera de la temporada navideña, la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar de la Policía Nacional intensifica los operativos de control en las principales carreteras del departamento. Durante estas acciones de vigilancia, en el kilómetro 62 de la Ruta 9005 San Onofre – Cartagena, fue capturado un hombre de 57 años, oriundo de Buga, Valle del Cauca.

El hecho se registró cuando los uniformados detuvieron un vehículo tipo camión para un procedimiento de verificación. En medio de la inspección, los policías hallaron dentro del automotor un bolso negro que contenía un arma de fuego tipo revólver junto con 22 cartuchos calibre 9 mm. El conductor no presentó documentación que acreditara la legalidad del arma.

Por tal motivo, el ciudadano fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Entre tanto, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar manifestó: “Con estos controles reforzados buscamos evitar que armas ilegales circulen por nuestras vías y garantizar que esta temporada decembrina transcurra con seguridad para todos los viajeros.”