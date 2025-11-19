CÍVIK se consolidó como aliado de atención ciudadana por seguridad de Cartagena

Durante la celebración de las Fiestas de Independencia, entre el 10 y el 17 de noviembre, la herramienta CÍVIK de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Distriseguridad, se reafirmó como un aliado fundamental para la orientación, la seguridad y la convivencia en la ciudad, fortaleciendo su rol como canal oficial de diálogo y atención ciudadana del Distrito.

A lo largo de la temporada festiva se recibieron cientos de reportes ciudadanos relacionados con situaciones de convivencia, entre ellos casos de ruido excesivo, aglomeraciones, uso indebido de pólvora y hurto de celulares.

Cada aviso fue remitido a las dependencias responsables, permitiendo una respuesta más ágil y contribuyendo a la reducción de riesgos durante las actividades más concurridas de la agenda festiva.

El uso de la plataforma registró un crecimiento significativo, más de 2.000 nuevos usuarios acudieron a CÍVIK para realizar consultas de servicios como tarifas oficiales de taxi, información turística, recomendaciones de seguridad, temas de playas y orientación general.

Este aumento evidencia la confianza de cartageneros y visitantes en una herramienta que ofrece acompañamiento inmediato, información verificada y respuestas en tiempo real.

Impulsado por la amplia participación ciudadana en las Fiestas de Independencia, CÍVIK superó la cifra histórica de 32.000 usuarios totales, consolidándose como un proyecto tecnológico clave para mejorar la convivencia, facilitar los canales de comunicación institucional y fortalecer la cultura ciudadana en Cartagena.

La comunidad también resaltó el papel de esta herramienta. “Es un canal en el que se nos escucha de verdad, que responde rápido y que nos guía cuando más lo necesitamos durante las fiestas”, expresó Alexandra Ortiz, durante el Festival Náutico.

El director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín, destacó que estos resultados son un reflejo del compromiso institucional con la ciudadanía, como prioridad del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

“CÍVIK nació para estar al lado de la gente, y hoy demuestra su capacidad para acompañar, orientar y fortalecer la convivencia. Este avance es fruto del trabajo técnico, del esfuerzo de los equipos operativos y de la confianza de cada ciudadano que decidió usar el canal oficial”, afirmó Hernández.

CÍVIK promueve una interacción más transparente, accesible y efectiva durante los eventos de mayor afluencia en la ciudad.