Circo del Ejército llega a Paz del Río para promover cultura y unión familiar

En Paz del Río comenzó la temporada del Circo Colombia Nº 5 del Ejército Nacional, una iniciativa cultural que busca acercar a la comunidad a espacios de recreación, arte y convivencia. El proyecto incluye funciones circenses, presentaciones artísticas y actividades para niños y familias, todas de acceso libre.

Los organizadores señalaron que el propósito es integrar a la comunidad en torno a actividades culturales que fortalezcan el tejido social. Voceros del Ejército explicaron que «...estos espacios se crean para promover valores, convivencia y momentos de esparcimiento para las familias...”, especialmente en municipios con limitada oferta cultural.

El espectáculo cuenta con shows de malabarismo, actos de equilibrio, animaciones y números tradicionales del circo colombiano. Además, se realizan jornadas pedagógicas orientadas a promover la prevención de reclutamiento de menores y la construcción de paz. «...La cultura también es un camino para acercarnos a la ciudadanía y generar confianza...», indicó la institución.

El Circo Colombia Nº 5 permanecerá en Paz del Río durante los próximos días, con programación continua para todo tipo de público. La comunidad ha destacado la importancia de estas actividades, que se convierten en un punto de encuentro familiar en medio de la rutina cotidiana.