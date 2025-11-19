Cayó ‘La Enfermera’ como presunta cabecilla del Clan del Golfo en el sur de Bolívar

En articulación con la Fiscalía General de la Nación, logramos la captura de alias “Enfermera” o “Sofía”, señalada de ser presunta cabecilla de zona del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en San Pablo, Bolívar, con trayectoria de 2 años en la estructura criminal.

La operación se desarrolló en la ciudad de Ibagué, Tolima, donde unidades de la Policía Nacional, materializaron la orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con la investigación, la capturada era la responsable del pago de la nómina a los integrantes del GAO con injerencia en San Pablo. También recibía reportes sobre las actividades criminales a ejecutar y coordinaba la atención médica, incluido el suministro de medicamentos, para los integrantes de la estructura criminal que resultaban heridos en confrontaciones con otros grupos armados.

Alias “Enfermera” fue puesta a disposición de autoridad competente donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.

Este resultado representa un golpe significativo a la estructura financiera y logística del Clan del Golfo en la región del Magdalena Medio, debilitando su capacidad delictiva y afectando directamente sus redes de apoyo.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad, la convivencia y la lucha frontal contra el crimen organizado, e invita a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier actividad delictiva a través de la línea 123 o los canales de su patrulla del cuadrante.