Business Run 10K: una carrera que impulsa el progreso empresarial

En el marco de sus 110 años tejiendo progreso en Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena presenta la primera edición de la Business Run 10K, una carrera creada para fortalecer el tejido empresarial a través del deporte, la integración y el trabajo en equipo.

El evento se realizará el 21 de diciembre y reunirá a empresarios, colaboradores, emprendedores y amantes del running que encontrarán en esta jornada una oportunidad para conectar, compartir y celebrar el espíritu que impulsa el desarrollo de la región.

La inscripción tendrá un valor de $130.000 por persona, que incluye tula deportiva, camiseta oficial, hidratación, número de chip, medalla de participación y acceso a las zonas de experiencia empresarial.

“La Business Run 10K nace como un espacio para correr juntos por el bienestar, la salud y la competitividad. Es una invitación a seguir avanzando con determinación, como lo hemos hecho durante 110 años impulsando el progreso de Bolívar”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La carrera, diseñada como un escenario de integración empresarial y ciudadana, busca promover estilos de vida saludables y fortalecer los lazos entre quienes día a día contribuyen al crecimiento económico y social del territorio.

Con la Business Run 10K, la Cámara de Comercio de Cartagena reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el bienestar colectivo, consolidando una nueva tradición deportiva que celebra la unión y la energía que mueve al empresariado cartagenero.

Quienes deseen ser parte de esta experiencia única pueden conocer todos los detalles de la Business Run 10K e inscribirse a través del enlace oficial. Allí encontrarán información ampliada sobre la ruta, beneficios, categorías y zonas de experiencia diseñadas para vivir una jornada inolvidable.

Explora, inscríbete y súmate a esta carrera que celebra la energía, la visión y la fuerza del empresariado cartagenero: https://respira.run/business-run