Bucaramanga implementa nuevas medidas de seguridad para las campañas políticas

Luego del ataque contra la sede del precandidato, Carlos Bueno, la Alcaldía de Bucaramanga activó un comité de seguridad electoral para revisar la situación y evaluar la medida de protección para las campañas.

Con base en ese hecho, se definieron nuevas medidas de acompañamiento y vigilancia para todas las campañas, con el fin de prevenir riesgos y garantizar condiciones equitativas durante el proceso electoral.

La reunión se convocó luego que desconocidos vandalizaran la noche anterior la sede del precandidato a la Alcaldía, Carlos Bueno.

El objetivo fue revisar las condiciones de seguridad de todas las campañas y escuchar directamente a los aspirantes, en medio de un ambiente político que empieza a tensionarse de cara a las elecciones.

El secretario del Interior, Reynaldo Rojas, explicó las conclusiones del comité y las acciones que se adoptaron tras el ataque.

“Se solicitó a la Policía Metropolitana Bucaramanga para que se instale un servicio de policía en cada sede política".

Roja también comentó que cada candidato puede solicitar servicio de acompañamiento ante el comando de la policía 24 horas antes del evento.

“Le pedimos a cada candidato que 24 horas antes, de un evento en plaza pública, soliciten el servicio de acompañamiento ante el comando de la policía para que cuenten con toda la seguridad que requieran”, puntualizó Rojas.

La Alcaldía reiteró que acompañará permanentemente a los candidatos y mantendrá iguales condiciones de seguridad para todas las campañas durante el proceso electoral.