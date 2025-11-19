Boyacá completa más de 10.000 aplicaciones de flúor en campaña de salud oral

La Secretaría de Salud de Boyacá entregó un balance positivo de la estrategia “Soy Generación Más Sonriente”, dirigida a fortalecer la salud bucal en niños, adolescentes y gestantes. En el informe, la entidad destacó la aplicación de 10.673 barnices de flúor en menores de 1 a 17 años por primera vez, y el completamiento de 12.670 esquemas preventivos en el departamento.

Asimismo, más de 29.467 gestantes y menores participaron en actividades de educación en higiene oral, prevención de caries y cuidado de la alimentación. Voceros de la Secretaría resaltaron que «...el propósito es disminuir las lesiones bucales y promover hábitos saludables desde etapas tempranas...», especialmente en zonas rurales.

Durante la semana de Halloween, la campaña intensificó acciones de promoción y control frente al consumo de dulces. Los funcionarios recomendaron evitar golosinas pegajosas, cepillarse mínimo tres veces al día y asistir al odontólogo cada seis meses. «...La prevención es la herramienta más efectiva para reducir enfermedades bucales en la población joven...», mencionó la entidad.

El programa continúa activo en instituciones educativas y puntos de atención en salud, donde se realizan controles, tamizajes y educación comunitaria. La Secretaría afirmó que estas cifras demuestran un fortalecimiento progresivo de la salud bucal en Boyacá y un mayor compromiso de las familias.