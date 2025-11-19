Bajaron los accidentes con lesionados durante Fiestas de Independencia en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT), registró una disminución significativa en el número de personas lesionadas en accidentes de tránsito durante las festividades de la Fiestas de la Independencia de Cartagena, alcanzando una disminución del 43,4% en un comparativo con el mismo periodo del año anterior: mientras que, en 2024, fueron 23 los accidentes viales registrados; en este 2025, la cifra fue de 13 casos.

Durante el periodo festivo, es decir, desde el día del Bando hasta el Cabildo de Getsemaní, se llevaron a cabo más de 12 ‘paradas por la vida’ en distintos puntos estratégicos de la ciudad, lo que dejó como resultado 22 personas con licencias retenidas por conducir en estado de alicoramiento, más de 300 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito, se inmovilizaron más de 120 vehículos por conductas contrarias a la normatividad vigente y se practicaron más de 50 pruebas de alcoholemia.

El balance de los operativos de control desarrollados durante las recientes Fiestas de la Independencia dejó acciones que garantizaron la seguridad vial y protección de la vida de todos los cartageneros.

“Nuestro compromiso es seguir reforzando nuestras las acciones preventivas y de control para evitar que sigan presentados siniestros y de esta forma seguir salvaguardando la integridad y la vida de todos los cartageneros”, explicó José Ricaurte, director del DATT.

Estas intervenciones hicieron parte del plan operativo especial diseñado para las Fiestas de la Independencia, cuyo objetivo principal fue salvaguardar la vida, promover una movilidad segura y velar por la integridad de todos los habitantes y visitantes de Cartagena.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte hace un llamado a la ciudadanía a seguir respetando las normas, conducir de manera responsable y contribuir a una movilidad segura durante todo el año.