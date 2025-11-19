Así funciona la seguridad para el Galeón San José: Tesoro de arqueología en Colombia

Colombia

La Armada Nacional confirmó a Caracol Radio que durante siete años, no hubo un dispositivo fijo de vigilancia permanente sobre los restos del galeón San José, hallado en 2015 en aguas del Caribe colombiano.

La institución explicó que el acompañamiento se realizaba de manera eventual, principalmente cuando la Presidencia de la República solicitaba apoyo en misiones puntuales.

No obstante, a partir del 2023, se empezó a realizar un acompañamiento permanente, aunque no muy grande, con el fin de custodiar los restos de este monstruo arqueológico que hay en el fondo del mar colombiano.

Según fuentes navales, durante los años 2022 y 2024 se llevaron a cabo sistemas de monitoreo tecnológico para evaluar la evolución del entorno en el fondo marino.

Estos ejercicios permitieron analizar condiciones hidrográficas, biológicas y oceanográficas, con el fin de determinar cómo factores naturales podrían estar afectando la estructura del navío hundido en 1708.

Las operaciones, precisó la Armada, se han desarrollado mediante el uso de vehículos operados remotamente (ROV), lo que facilita exploraciones a profundidad sin la intervención directa de buzos humanos.

Vigilancia en un área extensa

Aunque la presencia militar no es del todo constante en el sitio exacto del Galeón, la Armada señaló que ha establecido una “área amplia” de control marítimo alrededor de la ubicación del galeón, donde mantiene vigilancia para detectar y prevenir la aproximación de embarcaciones sospechosas.

Esta estrategia busca proteger el patrimonio sumergido sin revelar la localización exacta del naufragio, información considerada reservada por el Estado colombiano debido a riesgos de saqueo, disputas internacionales y tráfico ilegal de bienes culturales.