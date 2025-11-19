Asesinaron a dos hombres secuestrados en el sur de Bolívar

Hasta la morgue de El Banco- Magdalena fueron enviados los restos mortales de Andrés Vargas y Edwin Quintero Carrascal, quienes resultaron asesinados, al parecer, por un grupo ilegal mientras permanecían privados de la libertad.

Lo que se pudo establecer de este trágico desenlace, es que los hombres fueron retenidos y cuando sus secuestradores tenían comunicación con los familiares, decidieron sorpresivamente quitarles la vida.

Además, se conoció que ambos eran oriundos de Ocaña- Norte de Santander, y que aparentemente no tenían amenazas, por eso se habla de un secuestro extorsivo.