Arjona- Bolívar es territorio de Cemento País

Cemento País continúa consolidando su presencia en el departamento de Bolívar, posicionándose como un aliado clave para el crecimiento del sector de la construcción.

En Arjona, “el mundo de la construcción” avanza con el respaldo de productos de alta calidad y un servicio cercano a las necesidades de cada obra.

Ramón Mendivil, distribuidor de Cemento País en esta zona, se ha convertido en un referente por su dedicación y acompañamiento permanente a constructores y clientes.

“Ramón Mendivil es un gran aliado en la zona”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País.

“Su compromiso con la calidad y el servicio al cliente es un ejemplo para nosotros. Estamos orgullosos de trabajar con él y de ser parte del crecimiento y desarrollo de Arjona”.

Con esta articulación, Cemento País garantiza disponibilidad, respaldo y estándares de calidad que fortalecen el desarrollo urbano y rural de Bolívar, aportando al avance sostenible de sus municipios.