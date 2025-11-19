Allanamiento dejó la captura de tres presuntos jíbaros en Magangué

En el marco de la ofensiva contra el tráfico local de deogas, unidades de la Seccional de Investigación Criminal -Magangué, con apoyo del Batallón de Infantería N.° 4 “Antonio Nariño”, realizaron una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda ubicada en el barrio Nueva Colombia, donde fueron captadas actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el operativo fueron capturados Elizabeth Poveda Cabrales, alias Chavela, de 44 años; Jorge Luis Carranza Morales, de 53 años; y Luis Gabriel López Martínez, de 51 años, quienes presuntamente utilizaban el inmueble como fachada para almacenar y distribuir sustancias ilícitas.

En la diligencia fueron incautados 112 dosis de cocaína, dos paquetes de bolsas para empacar y una gramera, elementos utilizados para la dosificación del estupefaciente.

Las investigaciones establecieron que estas personas organizaban turnos de vendedores para mantener la comercialización activa las 24 horas en los barrios Dos de Noviembre, Costa Azul, Primero de Mayo y Nueva Colombia.

“Este resultado es una muestra del trabajo articulado que venimos realizando para desmantelar los eslabones del microtráfico que afectan la seguridad y convivencia en Magangué. Seguiremos llegando a cada rincón donde pretendan operar estas estructuras”, indicó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En las próximas horas un juez de la república definirá su situación judicial.