Fiscalía llama a juicio a ‘El Costeño’ y ‘El Hermano’ por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Este miércoles 5 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño; y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, por participar del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

El rol criminal de ambos en el crimen

Alias El Costeño es señalado de coordinar del plan sicarial y definir los roles que debían cumplir los otros implicados antes, durante y después. Estas actividades presuntamente las definió en compañía de El Hermano, en reuniones realizadas el 4 de junio del año en curso y en otras fechas posteriores, en la localidad de Bosa y otros puntos de la ciudad.

De acuerdo con la investigación del máximo ente acusador del país, “los elementos materiales probatorios indican que alias Chipi también estaría involucrado en las vigilancias realizadas a la víctima y en el reconocimiento previo del lugar en el que se ejecutó el ataque armado. Además, habría entregado el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe Turbay, recorrido la zona junto a Katherine Andrea Martínez Martínez para garantizar que se cumpliera con el objetivo criminal y huido hacia el sector del Tintal para abordar un vehículo conducido por alias El Hermano y tomar camino a un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe (…) González Cruz, al parecer, se encargó de vender el celular utilizado por Arteaga Hernández para coordinar el atentando”.

Van a juicio por estos delitos

Ambos delincuentes, quienes permanecen privados de libertad en las cárceles de máxima seguridad de La Dorada, en Caldas, y de Girón, en Santander, deberán responder en juicio como posibles responsables de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.