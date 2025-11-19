Aeropuerto de Cartagena sigue mejorando cifras y proyecta buen cierre de año

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena movilizó 628.219 pasajeros en octubre, un aumento del 1,4 % frente al año anterior, consolidando su posición como uno de los terminales de mayor crecimiento en Colombia.

Con más de 628 mil pasajeros movilizados al cierre del décimo mes del año, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez reafirma su liderazgo en el Caribe y continúa recibiendo nuevas rutas internacionales.

Las operaciones internacionales movilizaron 112.472 pasajeros en octubre, un comportamiento que anticipa mayor dinamismo con la llegada de nuevas conexiones, entre ellas la ruta Katowice (Polonia) – Cartagena, inaugurada el 11 de noviembre.