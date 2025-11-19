8 municipios de Caldas registran afectaciones por las lluvias de los últimos días en el departamento

Manizales

8 municipios de Caldas han registrado afectados por las intensas lluvias de las últimas horas, hasta el momento no se sabe el número de casas destechadas. El último municipio en reportar daños por las lluvias fue Supía donde las lluvias generaron daños en algunos sectores y destechamientos de por lo menos cinco viviendas

Paula Villamil, directora de la Unidad de Gestión de Riesgo de Caldas, confirmó que hasta ahora está coordinando con las autoridades locales el número de viviendas y de personas damnificadas por las lluvias, de momento hay 8 municipios con algunas afectaciones. Las zonas con más acumulado de lluvias son el oriente, la magdalena Caldense y bajo occidente . Aunque Manizales es independiente jurídicamente de esta dependencia departamental la funcionaria comentó que están atentos a colaborar ante cualquier emergencia o ayuda humanitaria que se necesite en la ciudad

“En estos momentos pues nos encontramos con un aumento de precipitaciones en todo el departamento, lo que ha ocasionado tener algunos eventos en gran parte del departamento. Los municipios de Norcasia, Pacora, Neira, Aránzazu, Filadelfia, Pensilvania, Villamaría han presentado pérdida de banca, movimientos en masa, avenidas torrenciales, crecientes súbitas y vendavales”, dijo Villamil

Manizales ha reportado que por lo menos cinco familias han resultado damnificadas y 24 viviendas han tenido daños en sus cubiertas