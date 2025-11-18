Una persona, bajo una falsa oferta laboral, llegó desde el Huila a El Bagre, donde fue secuestrado

Víctima de secuestro por el Clan del Golfo se voló y las autoriades lo protegieron - foto Brigada 11 del Ejército.

El Bagre- Antioquia

La Brigada 11 del Ejército, con sede en el Bajo Cauca, informó que logró el rescate de un hombre que permanecía secuestrado por el grupo ilegal Clan del Golfo en el municipio de El Bagre, Antioquia. La víctima había llegado desde la población de La Plata , en el departamento del Huila, con falsas ofertas laborales y, cuando llegó a El Bagre, fue retenido.

El ejército reportó que esta persona logró volarse de sus captores en un descuido en el corregimiento de Puerto López y fue acogido por la personería municipal, que activó la tritura para garantizarle su seguridad ante las amenazas de muerte de las que era víctima.

“Mientras estuvo privado de la libertad, fue sometido a constantes maltratos físicos, psicológicos y amenazas de muerte si intentaba huir del lugar. Según se pudo establecer, esta persona habría sido retenida con el propósito de integrarla al componente armado de la Subestructura Uldar Cardona Rueda de la mencionada organización ilegal”, agregó la brigada en un comunicado.

El hombre ya está en un lugar seguro para evitar retaliaciones del Clan del Golfo.