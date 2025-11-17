En Urabá asesinaron a un hermano de alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo

Turbo- Antioquia

En la mañana de este lunes festivo fue encontrado sin vida un hombre con heridas de arma de fuego en zona rural del corregimiento de Nueva Colonia, municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño.

Esta persona fue llevada al hospital de esta población del Urabá antioqueño, donde con el paso de las horas se identificó como Luis Elías Ávila, de 31 años. Los móviles de este crimen son materia de investigación, ya que la víctima fue encontrada sin vida al lado de la vía y se desconoce cómo ocurrieron los hechos.

Luego de este crimen se conoció que la víctima era hermano de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del clan del Golfo, información que fue confirmada por el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Lo curioso de este hecho violento es que ocurre en una zona que es totalmente controlada por los hombres de alias “Chiquito Malo”, es decir, el Clan del Golfo, por lo que es tarea de las autoridades competentes investigar quién o quiénes son los homicidas y cuál fue la razón para asesinar a un hermano de uno de los criminales más peligrosos del país por su poder y presencia en una gran parte del territorio nacional.

Recordemos que este grupo liderado por alias Chiquito Malo está actualmente en conversaciones de paz con el Estado colombiano en el país de Catar.