Un hombre resultó herido en un ataque sicarial en Cúcuta

Un hombre resultó herido en un ataque sicarial en El Salado. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Un hombre identificado como César Antonio Rodríguez de 34 años, resultó herido en un ataque con arma de fuego que se registró en el barrio El Salado.

Según la información preliminar, la víctima fue interceptada por un hombre en motocicleta que le disparó en repetidas oportunidades, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Erasmo Meoz para recibir atención médica.

En medio de este hecho se generó una reacción por parte de las autoridades y sobre la vía Panamericana, cerca a la fotodetección, se logró la captura del presunto responsable, identificado como Andrés Felipe Molina.

El capturado fue trasladado al CAI Industrial, puesto a disposición de las autoridades competentes y deberá responder ante la justicia.