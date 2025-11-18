Tres presuntos delincuentes al servicio del Clan del Golfo fueron enviados a la cárcel en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías de Cartagena (Bolívar) a Yhan Luis Pérez Bustos, alias Yoandri; Yorbis de Jesús Hernández Villegas y Gustavo Adolfo Díaz Jiménez, alias El Cura, presuntamente responsables, según sus responsabilidades individuales, con cargos como concierto para delinquir, extorsión y hurto calificado, todas las conductas agravadas; además de secuestro simple.

Según la investigación, los procesados harían parte de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo y como tal realizaban exigencias económicas ilegales a comerciantes, ganaderos y agricultores de los municipios de Achí, San Jacinto del Cauca y Montecristo, ocurridos en el sur de Bolívar desde el 2022 hasta el 2024.

‘El Cura’, al parecer, era quien coordinaba los cobros ilegales, además de presumiblemente hurtar la mercancía lista para vender en uno de los negocios.

El material probatorio aportado por la Fiscalía evidencia que las exigencias a los propietarios de las fincas oscilaban entre 100.000 pesos y 1 millón de pesos por hectárea. En el caso de los ganaderos, estos debían pagar 15.000 pesos por cabeza de ganado.

Los pagos a los que eran obligados los comerciantes y los contratistas dependían del tipo de comercio y del contrato que les era concedido, respectivamente.

Estas acciones ilegales, al parecer, les generaban rentas ilícitas a los procesados superiores a 120 millones de pesos mensuales. Los procesados fueron capturados por el Gaula de la Policía Nacional en las poblaciones de Granada (Meta), Nechí (Antioquia) y Bogotá (Cundinamarca).

Ninguno aceptó los cargos en su contra. Todos deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.