“Travesía Náutica por el río Magdalena 2025” finalizó en Cartagena

Sobre aguas del río Magdalena, la Armada de Colombia realizó el acompañamiento de la “Travesía Náutica por el río Magdalena 2025”, que se desarrolló desde el 12 hasta el 17 de noviembre de 2025 y contó con la participación de 30 embarcaciones y 150 personas aproximadamente.

El recorrido de 950 kilómetros, liderado por el Club Náutico Travesías Colombia, inició su ruta desde Puerto Berrío - Antioquia, y culminó en Cartagena - Bolívar, demostrando una gran habilidad de navegación por parte de los participantes, mientras cruzaban las aguas del río más importante de Colombia.

El evento estuvo acompañado por las comunidades ribereñas y por el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.17, el cual desplegó sus capacidades logísticas y humanas para aportar a la seguridad de todos los participantes a lo largo del recorrido, asegurando así, que esta travesía se desarrollara sin contratiempos.

La Armada de Colombia, a través de su Brigada de Infantería de Marina No.1 de la Fuerza Naval del Caribe, continuará fortaleciendo el trabajo articulado entre sus componentes y las entidades públicas y privadas, con el fin de contribuir al desarrollo y a la promoción de actividades que resalten la riqueza de nuestros recursos hídricos del Caribe colombiano.