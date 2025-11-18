Sogamoso registró 18 emergencias y un muerto por siniestro vial

La emergencia fue atendida por los cuerpos de bomberos de Irra, Supía y la brigada de emergencia de la concesión vial. Foto: Bomberos Supía, Caldas.

La Cruz Roja de Sogamoso entregó el balance operativo de emergencias atendidas el fin de semana, entre ellas 11 casos médicos, 2 de salud mental y 4 personas lesionadas en riñas. Uno de los hechos más llamativos fue un accidente por deflagración con gas helio, que dejó afectaciones físicas en un ciudadano.

«...Se presentaron varios incidentes que pusieron a prueba nuestra capacidad de respuesta...», detalló la Cruz Roja de la ciudad. Además, se registró un atropello que dejó una persona fallecida, así como un accidente entre motociclistas que resultó en dos heridos.

El organismo humanitario destacó la reducción de accidentes viales gracias a controles de alcoholemia. «...Las acciones preventivas permitieron disminuir el número de casos fatales...», aseguró el equipo técnico.