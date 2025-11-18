Sin sorpresas, fue elegido Contralor Departamental para el periodo de 2026-2029
Lo que se venia diciendo a voces resultó cierto, Wilson Diaz sterling, por once de doce votos fue elegido nuevo contralor del departamento del Huila.
Neiva
En sesión ordinaria de la Asamblea Departamental del Huila se llevó a cabo este martes el proceso de elección del Contralor Departamental para el periodo 2026-2029. Tras culminar las entrevistas y la presentación de propuestas por parte de los ternados, los diputados escogieron al señor Wilson Díaz Sterling, quien obtuvo 11 votos a favor y uno en blanco, convirtiéndose en el nuevo jefe del órgano de control fiscal del departamento.
La elección se desarrolló bajo la supervisión de organismos de control y con la presencia de veedurías ciudadanas, garantizando un proceso transparente y ajustado a los lineamientos de la convocatoria pública.
Sin embargo el médico y diputado Rodrígo lara sanchez , salvó su voto y decidió votar en blanco.
Tras su elección, Wilson Díaz Sterling expresó su agradecimiento a la plenaria por la confianza depositada y explicó que su gestión se centrará en varios ejes temáticos, entre ellos: Fortalecimiento del talento humano de la Contraloría, Impulso al control social y a la vigilancia ciudadana, Identificación temprana de falencias en proyectos y programas públicos, Cooperación interinstitucional para robustecer los procesos de control fiscal.
Frente a comentarios sobre una supuesta elección anticipada o cercanías políticas, Díaz Sterling fue enfático en defender su independencia y su trayectoria profesional.
“ Es normal que surjan comentarios en estos procesos. Llevo 15 años en la vida pública. He tenido comunicación con gobernadores, alcaldes y distintas entidades, como corresponde al ejercicio de mis funciones. Siempre he actuado con estricta transparencia. Mi hoja de vida es limpia y me permite exigir y cumplir con rigor lo que establece la norma ”, afirmó.
Además, sostuvo que su relación con distintos mandatarios ha sido estrictamente institucional y que su función, como Contralor, será garantizar el cumplimiento de la ley y la defensa del patrimonio público.