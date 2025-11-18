Sin sorpresas, fue elegido Contralor Departamental para el periodo de 2026-2029

Una decisión que estaba cantada por lo cual otro de los participantes decidió renunciar

En sesión ordinaria de la Asamblea Departamental del Huila se llevó a cabo este martes el proceso de elección del Contralor Departamental para el periodo 2026-2029. Tras culminar las entrevistas y la presentación de propuestas por parte de los ternados, los diputados escogieron al señor Wilson Díaz Sterling, quien obtuvo 11 votos a favor y uno en blanco, convirtiéndose en el nuevo jefe del órgano de control fiscal del departamento.

La elección se desarrolló bajo la supervisión de organismos de control y con la presencia de veedurías ciudadanas, garantizando un proceso transparente y ajustado a los lineamientos de la convocatoria pública.

Sin embargo el médico y diputado Rodrígo lara sanchez , salvó su voto y decidió votar en blanco.

Tras su elección, Wilson Díaz Sterling expresó su agradecimiento a la plenaria por la confianza depositada y explicó que su gestión se centrará en varios ejes temáticos, entre ellos: Fortalecimiento del talento humano de la Contraloría, Impulso al control social y a la vigilancia ciudadana, Identificación temprana de falencias en proyectos y programas públicos, Cooperación interinstitucional para robustecer los procesos de control fiscal.

Frente a comentarios sobre una supuesta elección anticipada o cercanías políticas, Díaz Sterling fue enfático en defender su independencia y su trayectoria profesional.

“ Es normal que surjan comentarios en estos procesos. Llevo 15 años en la vida pública. He tenido comunicación con gobernadores, alcaldes y distintas entidades, como corresponde al ejercicio de mis funciones. Siempre he actuado con estricta transparencia. Mi hoja de vida es limpia y me permite exigir y cumplir con rigor lo que establece la norma ”, afirmó.

Además, sostuvo que su relación con distintos mandatarios ha sido estrictamente institucional y que su función, como Contralor, será garantizar el cumplimiento de la ley y la defensa del patrimonio público.