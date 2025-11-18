Sicarios mataron a alias ‘El Pibe’ en El Carmen de Bolívar

Reportó la policía nacional que el barrio Villa Anita sector El 28, se presentó el homicidio de Félix Alberto Ramírez Cárdenas 33 años alias ‘El Pibe’, quien se encontraba en un lavadero de vehículos, cuando es abordado por dos sujetos en motocicleta, el parrillero se baja y dispara en repetidas ocasiones en contra de la víctima. Los sujetos huyeron del lugar hacía zona rural por la vía que conduce a la zona conocida como La Cansona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La hipótesis que se maneja inicialmente, es que se trataría de un ajuste de cuentas asociado al Clan del Golfo y la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes.

El hoy difunto presenta seis anotaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes (4), violencia intrafamiliar (1) y otra por hurto. Según las autoridades, alias Suzuki sería la persona que marcó a la víctima para que atentaran en contra de su integridad.