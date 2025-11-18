Recuperación de El Laguito en Cartagena iniciará a finales de 2025

La Gobernación de Bolívar confirmó que antes de que termine el año iniciarán las obras de la esperada recuperación ambiental y urbanística de El Laguito, un proyecto estratégico que transformará por completo este emblemático cuerpo de agua y su entorno. Se trata de una intervención histórica en materia ecológica, turística y de infraestructura para Cartagena.

El proyecto, denominado “Construcción, mejoramiento urbanístico, paisajístico, ambiental e hidráulico para la recuperación integral de la laguna de El Laguito”, se desarrollará en dos fases diseñadas para atender simultáneamente las necesidades ambientales del ecosistema y el potencial recreativo y turístico del sector.

“Estamos dando el paso histórico que durante años esperó la ciudad: intervenir El Laguito con rigor técnico, sostenibilidad y obras que le devolverán su dinámica natural y su valor urbano”, dijo Arana.

FASE 1: Transformación urbana y espacios para el disfrute ciudadano

La primera fase, cuyos contratos de obra e interventoría ya se encuentran adjudicados y actualmente en etapa de alistamiento, contempla una intervención urbana integral que permitirá devolver la zona a los cartageneros y visitantes con infraestructura moderna, segura y sostenible. Entre las obras proyectadas se destacan:

• Senderos peatonales: 454 metros a nivel en la playa del Hotel Hilton, un sendero elevado en voladizo de 220 metros y 290 metros adicionales hacia las playas de Castillogrande.

• Parque infantil y áreas recreativas: más de 3.000 m² destinados a juegos, plazas y zonas biosaludables.

• Nueva zona de parqueaderos: 5.623 m² con capacidad para 138 vehículos, 4 buses y 40 motos.

• Equipamiento turístico y de servicios: baños, duchas, vestieres, módulos comerciales, bodegas y zona de espera para rutas hacia Tierra Bomba.

• Espacios deportivos: cancha de fútbol reglamentaria, dos canchas de voleibol y áreas verdes.

• Zonas de descanso y circulación: áreas sombreadas, mobiliario, módulos de vigilancia y zonas exclusivas para bañistas.

Esta fase, con una inversión superior a $33.700 millones, se ejecutará en un plazo estimado de nueve meses, una vez culminen los trámites y permisos que ya se encuentran radicados —y en su mayoría liquidados— ante EPA Cartagena, Cardique y Dimar.

FASE 2: La solución ambiental de fondo para El Laguito

En paralelo, avanza la estructuración de la segunda fase, centrada en recuperar la dinámica hidrosedimentológica del cuerpo de agua y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Esta etapa contempla:

• Construcción de dos espolones y un canal de interconexión de 25 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad, diseñado para asegurar el intercambio de agua entre El Laguito y el mar Caribe.

• Dragados de precisión, uso de geotextiles y estructuras de disipación de energía para reducir la sedimentación y fortalecer la estabilidad costera.

• Construcción de un nuevo puente peatonal entre las playas del Hotel Hilton y Castillogrande, con 6,5 metros de altura y rampas accesibles desde ambos extremos.

La fase 2 avanza en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a cargo de Cardique, el cual será entregado en diciembre de 2025 para radicación ante la ANLA en febrero de 2026. Su ejecución tendrá un plazo estimado de 14 meses una vez obtenga la licencia ambiental.

Un proyecto clave para la sostenibilidad de Cartagena

La Gobernación de Bolívar reiteró que este proyecto es fundamental para recuperar la vida ambiental de El Laguito, revitalizar su ecosistema y convertirlo en un espacio público renovado, seguro y atractivo para la ciudadanía y el turismo.

Además, aclaró que las fases 1 y 2 son funcionales de manera independiente, por lo que el desarrollo urbano podrá entrar en operación sin necesidad de esperar la ejecución completa de las obras hidráulicas.

Con la futura intervención del canal y los espolones, se garantizará el intercambio permanente de aguas con el mar Caribe, paso determinante para resolver de manera estructural la problemática ambiental que por años ha afectado a este emblemático sector de Cartagena.

Compromiso institucional y cumplimiento de requisitos

El proyecto cuenta con todos los estudios técnicos requeridos: topobatimetría, tránsito, impacto ambiental, arqueología, suelos, diseños arquitectónicos, estructurales, paisajísticos, eléctricos, geométricos e hidráulicos, entre otros.