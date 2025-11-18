Policía investiga hurto a mano armada de 30 millones de pesos en el centro de Manizales

Manizales

El coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, anunció que están adelantando investigaciones para identificar a los responsables de un hurto a mano armada ocurrido en el centro de Manizales, donde a hombre le hurtaron cerca de 30 millones de pesos

En un video publicado por el diario La Patria se pudo observar un hurto el pasado sábado en la calle 26 Nº 20 -47 en el Centro de Manizales, cuando un sujeto se acerca a otro hombre que usa su celular, al pie de un parqueadero y al lado de un carro. Le arrebata sus pertenencias, especialmente un canguro que carga con dinero y alhajas de oro. Luego una moto aparece en escena y recoge al ladrón el afectado calcula el hurto en 30 millones de pesos.

“Tenemos unos indicios muy importantes con videos y otras pruebas de los hechos y muy pronto vamos a dar con más elementos para identificar a los responsables de estos suceso”; dijo el coronel Dave Anderson Figueroa, Comandante de la Policía Metropolitana de Manizales

A través de cámaras de seguridad las autoridades están tratando de identificar a los responsables de estos hechos