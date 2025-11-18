No se ordenó el reintegro de los funcionarios: alcalde designado de Bucaramanga sobre fallo de juez

Bucaramanga

Muy temprano, hoy martes 18 de noviembre, el alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, se refirió a la decisión de la Jueza Quinta Administrativa Oral de Bucaramanga, mediante la cual otorgó medidas cautelares a los 16 funcionarios que fueron declarados insubsistentes.

El funcionario emitió un comunicado a la opinión pública en el que confirmó que se suspenderá temporalmente los trámites administrativos relacionados con la desvinculación de los funcionarios, pero dejando en claro que la medida provisional adoptada por el juzgado no ordena el reintegro de dichos funcionarios.

“Podríamos indicar también que esta decisión es provisional y en términos prácticos suspende temporalmente algunos trámites administrativos relacionados con la desvinculación de los exfuncionarios de libre nombramiento y remoción, dicho también de otra manera y quede claro, la juez no ordenó el reintegro de estos funcionarios. Si ustedes observan y leen atentamente este auto, es importante hacer esta apreciación, que no se ordenó el reintegro de los funcionarios. El proceso continúa con la presentación de recursos”.

Sarmiento indicó que las declaratorias de insubsistencia se realizaron en los tiempos que permite la ley y no corresponden a fines políticos.

“Las decisiones que se han tomado atienden a criterios estrictamente técnicos y con la normatividad vigente. Y por supuesto, pensando en las necesidades de la ciudad, aquí reviven la discusión que, si estábamos o no en ley de garantías para la señora juez que hace un juicio anticipado, indica que, si estábamos en vigencia de la misma, justamente eso es lo que se va a discutir ante un superior, justamente interponiendo los recursos de ley. Finalmente, yo indicaría que este no es un asunto político”.

La administración ejercerá procesalmente los mecanismos de defensa, dado que la medida de la jueza no tiene efectos inmediatos, por lo que se espera el fallo de fondo.