Denuncian vandalismo y ataque contra sede de Carlos Bueno candidato a la Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Carlos Bueno, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga denunció un ataque sistemático y el vandalismo de su sede de campaña, atribuyendo los hechos a dos candidaturas rivales. El pronunciamiento, emitido tras la destrucción de la puerta de vidrio de su sede, cerca de la media noche del lunes 17 de noviembre, detalla una escalada de ataques que, según Bueno, comenzó en el ámbito digital antes de afectar físicamente la infraestructura de la campaña.

El candidato describió la sede como “totalmente vandalizada” y afirmó que esto es la consecuencia directa de las agresiones impulsadas por sus competidores. “Esto es producto del ataque sistemático que han venido realizando dos candidaturas a la alcaldía. Primero nos atacaron digitalmente diciendo mentiras y porquerías acerca de nosotros”, sentenció Carlos Bueno, ex director de tránsito de Bucaramanga.

El candidato para las elecciones atípicas en Bucaramanga, que tiene el respaldo de Colombia Justa Libres y los coavales de la Liga, el partido Conservador y Mira, también desmintió públicamente las acusaciones que, según él, han circulado en redes sociales.

Desmintió cualquier relación con el movimiento político del actual presidente, calificó de “totalmente falso” que sus títulos de maestría y doctorado no sean legítimos. Negó las afirmaciones de que multitudes de personas estuvieran realizando una huelga en su sede por no haberles pagado. “Otra mentira”, afirmó.

“Deben estar totalmente asustados. Asustados por todas las porquerías que han venido haciendo en las administraciones actuales y porque la gente, los ciudadanos de Bucaramanga nos están apoyando”, declaró.

¿Qué dicen las autoridades?

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que dos personas que se movilizaban en motocicleta fueron las causantes de los daños a la sede de campaña del candidato.

“Se movilizaban en una motocicleta se suben a la acera y atacan con elementos contundentes (piedras), la sede de campaña del candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Carlos Enrique Bueno Cadena, huyendo del lugar y causando daños en los vidrios de una ventana y la entrada principal de la sede política”, comunicaron las autoridades.