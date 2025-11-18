‘Narcochofer’ asegura que querían “entrampar” a Benedetti en allanamiento de magistrada Lombana

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció el pasado 11 de noviembre un allanamiento a su vivienda en Puerto Colombia, Atlántico, que habría sido encabezado por la magistrada Cristina Lombana.

Sobre el tema, el ‘narcochofer de la UNP, Manuel Castañeda, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, e hizo una fuerte denuncia con relación al fin de ese allanamiento.

En la entrevista, Castañeda comentó que tuvo una reunión en conferencia este lunes en la mañana junto a Miguel Ángel del Rio y allí estuvo presente Armando Benedetti, aunque aseguró que no habló “directamente” con él.

Según mencionó, en esa conversación “se habló y se mencionó sobre los temas de los entrampamientos que le quieren hacer a él (del Río)”.

Y fue allí cuando reveló información sobre el allanamiento que se le hizo a una vivienda del jefe de la cartera política del país.

“Obviamente le mencioné, incluso, un tema adicional que no se conoce en los medios. Le dije que existía una fuente muy cercana a mi que me ha filtrado una información referente al allanamiento que le hicieron al doctor Benedetti. El fin de ese allanamiento, más que una diligencia judicial, era buscar encontrar en su residencia unas armas o una droga para poderlo vincular a temas de narcotráfico”, reveló.

Sin embargo, dijo que esa información no la manejaba él, “pero la tenía una fuente muy confiable. Ese fue el fin de la conversación”.

