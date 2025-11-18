‘Miguelito’, detenido con coca en El Carmen de Bolívar: tiene 14 anotaciones judiciales

En desarrollo de actividades de patrullaje en el barrio El Minuto de Dios, en El Carmen de Bolívar, la Policía Nacional logró la captura de un hombre conocido como alias “Miguelito”, de 24 años, quien presenta 14 anotaciones judiciales, entre ellas 11 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y 3 por porte ilegal de armas de fuego.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se realizó durante planes focalizados contra el homicidio, cuando una patrulla observó a un sujeto que vestía suéter blanco y jean negro, quien al notar la presencia policial adoptó una actitud sospechosa e intentó huir. De inmediato fue interceptado metros más adelante.

Durante el registro a persona, los uniformados hallaron en el bolsillo derecho de su pantalón dos bolsas plásticas: una con una sustancia rocosa de color blanco, y otra que contenía un material con olor y características similares a base de coca, equivalentes a más de 200 dosis.

Alias “Miguelito” fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el resultado señalando: “Este tipo de capturas demuestra el compromiso de nuestros uniformados para cerrarles el paso a quienes delinquen y afectan la seguridad de nuestras comunidades. Continuaremos fortaleciendo los planes contra el homicidio y el microtráfico en toda la región”.