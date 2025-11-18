Lluvias afectan a 9 municipios del Huila.

Neiva

Continua la segunda temporada de lluvias de los 2025 y nueve municipios ya han reportado eventos adversos. 16 situaciones de deslizamientos han dejado 14 vías terciarias afectadas y dos vías secundarias.

Orlando Garzón Garzón, de la oficina de gestión del riesgo departamental en los municipios de Palermo, de Guadalupe fue donde se presentaron siete deslizamientos con afectación a vías terciarias, igualmente los municipios de Tello, Palestina, en la Argentina y Pitalito, donde se han presentado estas situaciones de deslizamientos y afectación a vías del orden departamental, dos casos, uno en el municipio de Salado Blanco, donde hay cierre parcial de la vía, entre Gramalote, Oritoguas, hacia Pitalito y también en el caso que nos reportaron recientemente en el municipio de Palermo hacia la Villa Santa María, en el sector Guásimos que hay obstrucción total de la vía. Expresó el funcionario.

Orlando garzón a la vez dijo que se han registrado, algunas situaciones alternas. “ En el municipio de La Plata, por ejemplo, hay una persona desaparecida de acuerdo al reporte del municipio, eso ocurrió en el sector de la avenida Cansa Rasines, esto derivado de un accidente de tránsito, un incidente vehicular que esta persona pues cayó en aguas del río Páez y se encuentra al momento desaparecido”.

En el municipio de Neiva se registraron dos eventos adversos por incendio estructural, uno en la vereda del triunfo que afectó la caseta comunal con pérdidas de elementos y equipos que allí reposaban y también otro evento por incendio estructural en el barrio La Toma con afectación de muebles, enseres, equipos de una vivienda. Puntualizó el funcionario.