Dos menores de Norte de Santander están entre las víctimas del bombardeo en Guaviare

Norte de Santander.

La confirmación de que dos menores originarios de Norte de Santander están entre los muertos del bombardeo ejecutado por el Ejército en zona rural del Guaviare generó conmoción en el departamento.

De acuerdo con un informe preliminar conocido por El País y basado en información de las Fuerzas Militares, las víctimas fueron identificadas como Caren Smith Cubillos Miraña, de 13 años, oriunda de Puerto Santander, y Deini Lorena Beltrán Mendoza, de 16 años, nacida en Tibú.

Ambas figuran dentro de los siete menores de edad que Medicina Legal confirmó entre los 19 fallecidos durante la operación ordenada por el gobierno nacional contra las disidencias de alias Iván Mordisco.

Aunque el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendieron la ofensiva militar, también reconocieron públicamente que en la zona bombardeada había menores.

Las familias de las dos adolescentes nortesantandereanas ya iniciaron los trámites para reclamar los cuerpos y adelantar las honras fúnebres, mientras organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en la región expresaron preocupación por el reclutamiento de menores en zonas históricamente afectadas por la presencia de grupos armados.

En Norte de Santander, especialmente en municipios como Tibú y áreas rurales del Catatumbo, el reclutamiento forzado ha sido una amenaza constante para niños y adolescentes.

La inclusión de dos menores del departamento en la lista de víctimas vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de esta población y la persistencia del conflicto armado en territorios donde las oportunidades son escasas y la presencia institucional sigue siendo limitada.