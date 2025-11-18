La Cámara Baja de EE.UU. aprobó la publicación de los documentos de Epstein

USA8400. WASHINGTON (DC, EEUU), 29/10/2024.- Fotografía de archivo del 9 de septiembre de 2024 de personas caminando frente al Capitolio, sede del Congreso estadounidense, en Washington (Estados Unidos). El 5 de noviembre Estados Unidos no elige solamente a su futuro presidente: está en juego la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, algo de cuyo resultado dependerá que el nuevo inquilino en la Casa Blanca, ya sea la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump, tenga un poder sin obstáculos o vea frenadas sus iniciativas. EFE/ Will Oliver ARCHIVO / Will Oliver ( EFE )

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este 18 de noviembre de 2025 con 427 votos a favor para aprobar la ley para forzar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein.

La medida ahora pasa al Senado, donde los líderes republicanos deben decidir si la enviarán al despacho del Presidente Donald Trump.

Trump dice que no la vetará

“Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder”, afirmó Trump el domingo.

“Estoy completamente de acuerdo”, dijo Trump en el Despacho Oval el lunes cuando los periodistas le preguntaron sobre si firmaría el texto para convertirlo en ley caso sea aprobado por el Senado.

Al momento de su muerte, declarada como suicidio, Epstein enfrentaba un juicio federal por una presunta operación de tráfico sexual para la explotación de niñas y mujeres jóvenes, tras una condena en 2008 por solicitación de prostitución, incluyendo a una menor.

Si el proyecto de ley pasa en la Cámara de Representantes, los demócratas planean una campaña para presionar a los republicanos a llevarlo al pleno del Senado.

Su aprobación allí requeriría 60 votos, lo que significa que al menos 13 republicanos tendrían que cruzar la línea.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes cualquier vínculo incriminatorio con Jeffrey Epstein y afirmó que el fallecido financista “inventaba notas” sobre él, al tiempo que instó a los investigadores a centrarse en lo que Epstein sabía de figuras como el expresidente Bill Clinton.

El mandatario reaccionó así en el avión presidencial cuando un periodista le preguntó qué significaba una nota atribuida a Epstein en la que sugería que Trump “sabía sobre las chicas”.

“Yo no sé nada sobre eso”, respondió el presidente antes de redirigir la atención hacia otros nombres asociados históricamente con Epstein.

“La pregunta es qué quiso decir él después de pasar todo su tiempo con Bill Clinton y Larry Summers”, añadió Trump, subrayando que esas relaciones eran mucho más estrechas que la suya.

Trump sostuvo además que su relación con Epstein había sido “muy mala durante muchos años” y sugirió que los supuestos apuntes encontrados entre los documentos del financista fueron fabricados por él mismo cuando Trump llegó a la Casa Blanca.

“Él veía fortaleza porque yo era presidente, así que se dictaba notas a sí mismo. Denme un respiro”, afirmó.

El mandatario pidió que se investigara qué información tenía Epstein sobre otras personalidades y entidades financieras.

“Tienen que averiguar qué sabía con respecto a Bill Clinton (…) a toda esa gente que él conocía, incluida JPMorgan”, dijo.

Cuando un reportero intentó preguntarle por qué la Casa Blanca no respalda la publicación inmediata de todos los archivos si no hay nada incriminatorio para él, Trump lo interrumpió abruptamente con un “¡Silencio! ¡Silencio!”.

Las declaraciones se dan en medio de crecientes presiones en el Congreso para votar un proyecto de ley que obligaría a desclasificar miles de documentos relacionados con Epstein.

Aunque la Cámara de Representantes ya cuenta con las firmas suficientes para forzar una votación, el proceso enfrenta obstáculos en el Senado, lo que mantiene la divulgación de los archivos en suspenso.