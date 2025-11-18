Hombre fue capturado en Soplaviento- Bolívar por presunta agresión a su hija

En el barrio Loma Fresca del municipio de Soplaviento, la Policía Nacional de Colombia capturó a un hombre de 47 años señalado presuntamente de agredir y amenazar de muerte a su hija de 27 años. La acción policial se dio gracias a la alerta de la comunidad, que informó a las patrullas que realizaban actividades de registro y control en el sector.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Al llegar al lugar, los uniformados observaron al presunto agresor, quien vestía suéter blanco y pantaloneta negra. Al notar la presencia policial, el sujeto emprendió la huida hacia una zona boscosa, pero fue interceptado metros más adelante.

La víctima manifestó que su padre la había golpeado y amenazado de muerte a ella y a su familia, situación que motivó la inmediata intervención de las autoridades.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó el apoyo ciudadano: “Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de quienes se encuentran en riesgo. Gracias a la oportuna información de la comunidad y a la rápida reacción de nuestros uniformados, se logró evitar que esta situación pasara a mayores”.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia intrafamiliar.