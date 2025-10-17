Hamás se compromete entregar todos los cuerpo de rehenes tras amenazas de Israel y Trump

Jerusalem (-), 19/02/2025.- A poster of Israeli hostage Shiri Bibas at a protest camp of hostages' families near Prime Minister Netanyahu's residence in Jerusalem, 19 February 2025. Hamas announced that the bodies of Shiri Bibas and her toddler sons, Ariel and Kfir, along with another dead hostage, would return to Israel in coffins on 20 February. According to Israel's military, around 100 Israeli hostages remain in captivity in the Gaza Strip, including the bodies of at least 33 confirmed dead. (Protestas, Jerusalén) EFE/EPA/ABIR SULTAN / ABIR SULTAN ( EFE )

Al ser acusado por Israel de violar los términos de la tregua que ya cumple siete días, Hamás pidió tiempo ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, destruido por dos años de guerra, pero reiteró su compromiso el devolver estos cadaveres.

“El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo”, precisó en Telegram el grupo que gobierna Gaza desde 2007.

Esto sucede también después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con “ir a matar” a los miembros de Hamás si ese grupo “no deja de matar gente” en Gaza.

Sin embargo, posterior a esto el mandatario estadounidense llamó a la paciencia, asegurando que la busqueda de los cuerpos es un proceso macabro y muy complejo.

“Es un proceso macabro (...), pero están cavando, cavando de verdad” y “encuentran muchos cuerpos”, afirmó.

Mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó que está “decidido” a recuperar todos los cadáveres.

Hamás solo ha entregado los cuerpos de nueve fallecidos, de los 28 que se comprometió a devolver. En su comunicación, si bien reiteró “su compromiso” con el alto al fuego y la devolución de los cadáveres, pero dijo que recuperar los cuerpos restantes precisa de equipos especiales.

Por esto, Turquía anunció el envío de especialistas para participar en la búsqueda de cadáveres, “incluidos los de rehenes”. Según Ankara, unos 80 rescatistas, expertos en operar en terrenos difíciles, ya se encuentran en el lugar.