Fiscalía ordena nuevos interrogatorios en la investigación por el crimen de Juan Felipe Rincón

La Fiscalía General de la Nación adelanta nuevas labores de investigación que permitan esclarecer el crimen de Juan Felipe Rincón Morales, el joven de 21 años, hijo del general William Rincón, actual director de la Policía Nacional, perpetrado en la mañana del 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, al sur de la capital del país.

En ese sentido el máximo ente investigador citó a interrogatorio esta semana a siete personas que presenciaron los hechos.

Andrés Camilo Sotelo

Yeimi Tatiana Vega López

Katherin Andrea Sotelo Torres

Laura Daniela Carrión Gil

Sebastián Correal Ramos

Cristian David Ortiz Castro

Carlos Fernando Galeano Medina​

Lea también: La ausencia de dos vainillas y la bala que no cuadra en la escena del crimen de Juan Felipe Rincón

En dialogo con Caracol Radio, el abogado Juan Felipe Criollo, apoderado del general Rincón y su familia, precisó que, el proceso judicial avanza con “dos temas que van en paralelo, pero son diferentes”.

“Por un lado va el homicidio y su investigación, y de ahí podrían llegar a pedir la preclusión o no (de Andrés Camilo Sotelo), pero está este otro frente que es por los hechos previos y concomitantes al homicidio, revisando únicamente el tema de los golpes, del plan para llevar a Juan Felipe, del uso de los menores para engañarlo y llevarlo hasta el lugar de los hechos y propiciar la golpiza que le dieron evidentemente en los videos, porque en este país no se puede legitimar la justicia a propia mano”, indicó el penalista.

A un año del crimen

En 6 días se cumple el primer aniversario del homicidio de Juan Felipe Rincón Morales, quien murió en medio de una riña, por un impacto de bala. A este punto de los hechos, se presume que se trató de un plan para extorsionarlo. El ente acusador dice que no tiene evidencias para acusar a Andrés Camilo Sotelo Torres, quien inicialmente fue imputado por homicidio agravado. Y, que quien disparó fue otra persona.

Leer: Fiscalía pidió precluir investigación contra Andrés Sotelo por crimen de Juan Felipe Rincón: ‘No disparó’

El pasado 14 de julio, un juez de conocimiento de Bogotá negó la petición de archivo e instó al ente acusador a ahondar en la hipótesis de un posible plan de extorsión.

“Sería importante precisar si Katherine Sotelo tuvo algún nivel de intervención en la creación de la cuenta de Instagram, que supuestamente fue el canal de comunicación que utilizaron Juan Felipe Rincón Morales y M.J. supuestamente para interactuar, para que él le pidiera cosas que no eran. Eso no está probado, lo repito. No hay evidencia de eso. Pero entonces, ¿por qué se pide ese acto investigativo? Porque se insiste en que no se alcanza a entender cómo es que la menor olvida un detalle tan relevante como el nombre de su cuenta, cuando utilizó su cuenta supuestamente para interactuar tres días con el occiso (...) Y si a eso le sumamos el contexto práctico de extorsión, pues abundan razones para que se siga investigando", determinó el juez.