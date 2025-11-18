Fiscalía investiga si hubo omisión del DIH y protocolos en bombardeos de FF.MM donde murieron menores

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales investiga los hallazgos en los campamentos bombardeados por las Fuerzas Militares contra las estructuras de alias Iván Mordisco, en los que, de acuerdo con Medicina Legal, han perdido la vida 11 menores de edad.

La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos abrió noticia criminal para establecer si en las recientes operaciones militares se ha presentado alguna omisión a los protocolos, a la luz del Derecho Internacional Humanitario. Y, si el trabajo de inteligencia contempló la presencia de menores de edad en las zonas bombardeadas.

Dentro de las labores, el ente investigador “solicitará a la Justicia Penal Militar que remitas información recaudada y que tenga relación con los bombardeos”.

En el mimos sentido, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos indaga sobre el reclutamiento ilícito por parte de las disidencias de las Farc de los menores de edad muertos en las operaciones militares, dado que, algunos de ellos estaban reportados como reclutados o desaparecidos, por lo que se avanza en la ubicación de los familiares para tener información al respecto.

Tres menores murieron en bombardeos realizados en la Vereda Nueva York del municipio El Retorno en el departamento de Guaviare el 26 de agosto; siete el 10 de noviembre en la Vereda Itilla, municipio de Calamar. Y, uno mas en Puerto Rondón, Arauca el 13 de noviembre.

Adicionalmente, el 1 octubre se realizó una operación militar en Puerto Santander, departamento de Amazonas, donde murieron cuatro menores. En este operativo no se uso bombardeo.