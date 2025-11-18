En Magangué atracadores con 22 anotaciones judiciales cayeron tras operativos policiales

En el barrio Macondo del municipio de Magangué, la Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia, logró la captura de Óscar José Passos Gómez, de 36 años, y Harrizon Esneider Ramírez Palmieris, de 24 años, quienes fueron sorprendidos en flagrancia mientras cometían un hurto a tres ciudadanos mediante intimidación con arma de fuego.

La acción policial se produjo luego de que varios habitantes alertaran a los uniformados sobre la presencia de dos sujetos que estaban despojando de sus pertenencias a varias personas. De manera inmediata, las patrullas llegaron al lugar, donde observaron el hecho delictivo e iniciaron una persecución. Los implicados intentaron huir en una motocicleta AKT 125 NKD, desatendiendo la orden de detenerse, pero fueron interceptados a pocas cuadras.

En el procedimiento se les incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 mm, de fabricación industrial y sin número de serie, con seis cartuchos, presuntamente utilizado para intimidar a las víctimas.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En audiencias preliminares, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según las investigaciones entre ambos suman 22 anotaciones judiciales: Passos Gómez le registran 21, entre ellas por hurto, porte ilegal de armas, homicidio, estupefacientes y fuga de presos.

Entre tanto, Ramírez Palmieris presenta una anotación por hurto.

Al respecto, el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, destacó el resultado operativo y el papel de la comunidad en la denuncia oportuna: “Gracias a la información ciudadana pudimos reaccionar de inmediato y evitar que estos delincuentes siguieran afectando la tranquilidad del sector. Nuestro compromiso es claro: combatir el delito y proteger a todos los magangueleños”, afirmó el oficial.