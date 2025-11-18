En Bolívar policía reportó 26 capturas, incautación de armas y drogas

En el marco del Plan “Seguridad, Democracia y Dignidad”, la Policía Nacional en el Departamento de Bolívar entregó un positivo balance de las acciones operativas y preventivas desarrolladas durante el fin de semana con puente festivo del Día de la independencia de Cartagena.

Durante estas jornadas, se logró la captura de 26 personas, por los delitos de daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, tráfico, porte o fabricación de armas de fuego, violencia contra servidor público, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, receptación, acceso carnal violento, concierto para delinquir y aprovechamiento ilícito de recursos naturales, en municipios como Magangué, Mahates, Soplaviento, San Juan Nepomuceno, Carmen de Bolívar, Zambrano, María la baja, Regidor, Tiquisio y San Andres del Río.

En los diferentes procedimientos también se registró la incautación de dos armas de fuego, las cuales fueron sacadas de circulación, evitando su uso en posibles actos delictivos como homicidios o hurtos, así como 480 dosis de estupefacientes que fueron retiradas de las calles, impidiendo su distribución y consumo ilegal.

De igual forma, fueron recuperados tres motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas, gracias a los controles y verificaciones adelantadas por las patrullas en los diferentes municipios del departamento.

Así mismo, se impusieron nueve comparendos por comportamientos contrarios a la Convivencia Ciudadana, y el Centro Automático de Despacho (CAD 123) atendió 78 llamadas, de las cuales 53 correspondieron a casos de alto volumen de sonido y 25 por riñas, situaciones que fueron atendidas de manera oportuna por las patrullas del cuadrante.

El señor coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía Bolívar, afirmó que estos resultados reflejan el compromiso institucional con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, destacando que:

“Este balance refleja el compromiso institucional de seguir enfrentando a la criminalidad con acciones contundentes que permiten proteger la vida y los bienes de los bolivarenses. La incautación de armas de fuego, drogas y la recuperación de elementos hurtados son logros que envían un mensaje claro: no daremos tregua al delito en el departamento”.

La Policía Nacional invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la línea gratuita 123 o con el cuadrante más cercano.