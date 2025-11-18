Empresarios de Norte de Santander están a la expectativa por temporada de fin de año

Planeación Nacional también hizo referencia a la puesta en marcha de un análisis regulatorio para el sector empresarial / imagen de referencia. Foto: Getty Images( Thot )

Norte de Santander

Desde la alianza empresarial, Álvaro Escobar resaltó que, teniendo en cuenta las acciones violentas que se han presentado en la ciudad y de la incertidumbre que tienen por el futuro de Venezuela, los empresarios y comerciantes están a la expectativa por las ventas que puedan tener este fin de año en zona de frontera.

“Nosotros como sector productivo siempre nos preparamos, somos resilientes, tenemos la perseverancia y obviamente la fe de que esto va a cambiar en cualquier momento”, indicó Escobar.

Agregó que “sin lugar a dudas, en lo que nos corresponde al sector productivo siempre estamos dispuestos y obviamente preparados para asumir esta época del año que de alguna manera ayuda a contrarrestar ese mal estado durante lo transcurrido de este año, para tratar de compensar y mantener esa mano de obra calificada que algunos de nosotros en oportunidad nos vemos abocados a disminuir”.

Recordó que la economía de Cúcuta y su Área Metropolitana se basan en el comercio y pidió a las autoridades blindar este sector económico.