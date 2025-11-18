El Pulso de Fútbol,18 de noviembre de 2025
El Pulso de Fútbol está en la previa del partido Colombia vs Australia preparatorio a la Copa del Mundo.
¿Colombia es una selección de la élite?
43:24
Selección Colombia de Mayores en Estados Unidos - FCF
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Yerry Mina y su aporte en la Selección Colombia. Steven dijo: “A Yerry Mina lo utilizaría para una jugada que implique un cabezazo en el área rival, pero la verdad es que su nivel no me parece que sea ideal para ser titular”. Sobre el tema César agregó: “Es que a Yerry Mina le han cogido bronca y ha ido creciendo, no sé por qué, pero la verdad es que cuando le cogen esa bronca, es muy difícil quitársela”.
