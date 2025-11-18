El Pulso de Fútbol,18 de noviembre de 2025

Selección Colombia de Mayores en Estados Unidos - FCF

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Colombia es una selección de la élite? 43:24 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Selección Colombia de Mayores en Estados Unidos - FCF

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Yerry Mina y su aporte en la Selección Colombia. Steven dijo: “A Yerry Mina lo utilizaría para una jugada que implique un cabezazo en el área rival, pero la verdad es que su nivel no me parece que sea ideal para ser titular”. Sobre el tema César agregó: “Es que a Yerry Mina le han cogido bronca y ha ido creciendo, no sé por qué, pero la verdad es que cuando le cogen esa bronca, es muy difícil quitársela”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.