Cuál es el parque lineal más grande de Latinoamérica: está en Colombia y ofrece paseo en bote

Colombia además de ser conocido por su gran diversidad riqueza natural y la gran variedad de ecosistemas, especies, fauna y flora, cuenta con gran grades parques temáticos o turísticos que llaman la atención.

Incluso, es uno de los destino más llamativos para los turistas tanto locales como extranjeros. El país cuenta con grandes fuentes hídricas como lagos, lagunas y ríos. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Colombia cuenta con un total de 42 ríos, de los cuales se destaca el Amazonas, Magdalena , Cauca, Orinoco, Sinú y Atrato.

Además, uno de ellos rodea un importante parque de Colombia, considerado como el parque lineal más grande de Colombia.

Qué es un parque lineal

Los parques lineales son espacios públicos alargados y estrechos, en los que su entorno cuenta con elementos urbanos y naturales como ríos, grandes avenidas, zonas verdes, ciclovías, zonas de descanso y recreación.

Cuál es el parque lineal más grande de Latinoamérica

El parque lineal más grande de Latinoamérica es el Parque Lineal Ronda del Sinú, ubicado en Montería, Colombia, continúa consolidándose como un referente internacional de sostenibilidad urbana. Este emblemático corredor ecológico, que bordea el río Sinú a lo largo de varios kilómetros, es considerado el parque lineal más grande de Latinoamérica, reconocido por su biodiversidad, su infraestructura verde y sus opciones de recreación, entre ellas los tradicionales recorridos en bote que conectan a la comunidad con su entorno natural.

El reciente pronunciamiento del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) vuelve a poner a Montería en el mapa global. La organización destacó oficialmente a la Ronda del Sinú como uno de los mejores modelos de infraestructura verde en la región, elogio que ratifica su importancia ambiental, social y urbana.

Reconocimiento de WWF al parque que transformó Montería

WWF subraya que, antes de su recuperación, el río Sinú permanecía en estado de abandono, con sectores deteriorados y desconectado del desarrollo local. La Ronda del Sinú permitió revertir esa situación y convertir la ribera en el corazón verde y social de la ciudad. El organismo internacional destaca cinco aportes determinantes del proyecto:

Recuperación del río

La intervención rehabilitó las riberas y reestableció la relación de los ciudadanos con el río, hoy convertido en un espacio activo para la movilidad sostenible y la recreación.

Conservación de ecosistemas

En la zona se preservan más de dos kilómetros de bosque de galería y humedales que albergan fauna icónica como iguanas, monos aulladores, aves y tortugas.

Mitigación frente al cambio climático

Gracias a su vegetación, la Ronda reduce la temperatura urbana, captura CO₂ y actúa como barrera natural ante inundaciones.

Espacio público de calidad

Con más de siete kilómetros de senderos, ciclorutas y amplias zonas verdes, el parque ha impulsado el deporte, la cultura ciudadana y la educación ambiental.

Un modelo replicable en Latinoamérica

WWF considera a la Ronda un ejemplo de cómo una infraestructura verde puede elevar la calidad de vida en una ciudad mientras protege sus recursos naturales.



