¿Cuántos metros de profundidad tiene el río Sinú? Área tiene más de 7.900 hectáreas

Colombia se ha catalogado como uno de los destinos más llamativos para turistas tanto locales como extranjeros. De la gran variedad de ecosistemas que se pueden encontrar en el territorio nacional, las playas y costas se han posicionado como uno de los favoritos y más llamativos para los visitantes.

Sin embargo, el territorio nacional también se ha estacado por otras fuentes hídricas, como lagos, laguna y ríos. Estos se caracterizan por ser una de las fuentes principales y, según el Ministerio de Ambiente, son determinantes en el país para la seguridad ambiental de las poblaciones, las dinámicas productivas, entre otros aspectos.

De acuerdo a lo informado por este ministerio, dentro del territorio colombiano se pueden encontrar un total de 42 ríos, de los cuales destacan el río Magdalena, Amazonas, Cauca, Atrato y Orinoco. Uno de estos ríos se ha destacado por su importancia en la región que se encuentra tanto como en ámbito cultural e histórico. Le mostramos cuál es este río y algunas de sus características.

¿Cuáles son las características del río Sinú?

Este río se caracteriza por la importancia que tiene dentro del departamento de Córdoba, dentro del PNN Paramillo y la región en la que se encuentra ubicado. Según la información encontrada en el portal web del Banco de la República, este río nace en el cerro de Tresmorros en el Nudo de Paramillo y desemboca en Tinajones, en el mar caribe. Posee una longitud aproximada de 340 kilómetros y una superficie de 13.700 kilómetros cuadrados. Según la información publicada en el portal web de la URRÁ, este río tiene un área aproximada de 7.988 hectáreas y una profundidad máxima de 67.50 metros.

El 40% de su cuenca corresponde a vertientes montañosas con altura entre los 500 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, conocidos como el Alto Sinú. El otro 60% atraviesa espacios de relieve plano con alturas entre los 0 y 200 metros sobre el nivel del mar. Algunos de los municipios por los cuales transita este río son:

Valencia

Montería

Canalete

San Carlos

Ciénaga de Oro

Cereté

Chimá

Sahagún

San Pelayo

Lorica

Momil

Purísima

San Antero

San Bernardo del Viento

La historia detrás de este río se puede extender desde la colonización del territorio, hasta llegar hasta la época independentista, pues sirvió como un punto de contención y retaguardia para los realistas y patriotas. Actualmente, se considera como uno de los corredores fluviales más significativos del departamento.

¿Cómo visitar este río?

Actualmente, no es posible visitar este río con fines turísticos debido a que el PNN que lo alberga no cuenta con la vocación de actividades ecoturísticas dentro de sus límites. Igualmente, no todos su trayecto es navegable. Si desea realizar una visita a un atractivo turístico relacionado con el río, puede visitar el Parque Ronda del Sinú, en Montería.

De acuerdo con el portal web especializado en turismo Colombia Travel, este espacio ofrece una variedad de actividades ecoturísticas como el senderismo, andar por bicicleta, paseo en bote por el río, apreciación de paisajes, avistamiento de la biodiversidad presente, entre otras.