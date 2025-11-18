Corte mantiene condena contra hombre que asesinó a médico Alberto “Tico” Aroca en Valledupar

JUSTICIA

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en segunda instancia el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar que condenó a Jaider Acuña Barrios, alias “Jaider” a 45 años y 11 meses de cárcel por estar vinculado al asesinato del médico pediatra, Alberto “Tico” Aroca, en hechos que sucedieron el 20 de agosto del 2019.

La Corte resolvió una demanda de casación que buscaba tumbar dicha condena, no obstante, se ratificó que la víctima se encontraba en condición de indefensión al momento del ataque.

“Aroca caminaba desprevenido cuando fue sorprendido por la espalda y recibió cinco disparos en zonas posteriores del cuerpo, lo que imposibilitó cualquier reacción o intento de defensa. Los jueces de primera y segunda instancia habían concluido que el agresor conocía las rutinas de la víctima y aprovechó esa circunstancia para facilitar la ejecución del crimen”, indicó la sentencia.

La Corte destacó que la evidencia forense y los testimonios confirman el carácter sorpresivo del ataque, efectuado con dolo y con pleno aprovechamiento de la desventaja en que se hallaba la víctima.

Por ello, consideró demostrada la agravante de indefensión prevista en el artículo 104 del Código Penal y determinó que el procesado actuó como coautor material impropio al percutir el arma con la intención directa de causar la muerte.

Sin embargo, el alto tribunal corrigió un error en la dosificación de la pena. Aunque la ley fija un rango de 1 a 15 años para la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, el juez de primera instancia no aplicó el sistema de cuartos exigido por la normatividad. Tras revisar la gravedad del delito y la pena principal impuesta, la Corte fijó la pena accesoria en doce (12) meses, correspondiente al mínimo legal.