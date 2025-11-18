Consejo de Estado ordena al presidente Petro rectificarse por acusaciones contra personero de Ocaña

JUSTICIA

En un nuevo fallo, el Consejo de Estado le ordenó nuevamente al presidente, Gustavo Petro rectificarse, esta vez por unas delclaraciones en las que afectó el nombre, honra y buen nombre del personero de Ocaña en Norte de Santander, Jorge Armando Bohórquez.

El caso se remonta a unas acusaciones que hizo el primer mandatario en contra del personero, en el que lo señala de pertenecer al grupo criminal ELN que delinque en el Catatumbo, luego de que denunciara posibles afectaciones a civiles durante operaciones militares.

Para el personero, estas expresiones, difundidas masivamente sin verificación previa, tambien por el ministro del Interior, Armando Benedetti, han deteriorado su imagen, le han generado un entorno hostil y una amenaza real.

El fallo del Consejo de Estado

La corporación analizó las declaraciones del presidente y del ministro, enmarcadas en el derecho a la opinión, no obstante, encontró que , no existen fundamentos que justifiquen calificarlo como “sospechoso” o insinuar que sus actuaciones respondan a intereses distintos de los propios de la función pública que desempeña.

En ese sentido, reconoce que Bohórquez esta como personero municipal en una región históricamente afectada por el conflicto armado y cuya labor institucional se orienta a la promoción y defensa de los derechos humanos.

"En ese escenario, los señalamientos realizados por las más altas autoridades del Ejecutivo sitúan al actor en una condición de especial vulnerabilidad, pues lo exponen sin justificación a riesgos inminentes propios de un entorno en el que las capacidades estatales de protección, vigilancia y reacción frente a eventuales amenazas resultan, a veces, complejas", indica el fallo del Consejo de Estado.

En ese sentido la corporación ordenó al presidente rectificarse a través de una alocución presidencial y al ministro en su cuenta de X.