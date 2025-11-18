¿Cómo Ucrania financiará la compra de aviones Rafale? Vocero de Cancillería francesa explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pascal Confavreux, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la compra de aviones Rafale franceses por parte de Ucrania, algo que calificó como un “acuerdo histórico”.

Expresó que la compra del centenar de aviones es la prueba de que se quiere garantizar que Ucrania tenga una fuerza de disuasión en medio del conflicto que afrontan con Rusia.

¿Cómo se financiará la compra de los aviones Rafale?

“Se financiará a través de proyectos europeos, el préstamo de reparación, que tiene un monto de 140.000 millones de euros, y de los recursos que se le tienen a congelados a Rusia”, afirmó.

Sobre la producción y entrega de estos aviones para Ucrania, sostuvo que eso dependerá de la capacidad industrial de Francia. Sin embargo, mencionó que eso no es lo único con lo que se apoyará a ese país, pues también garantizarán la entrega de:

Drones.

Interceptadores de drones.

Apoyo aéreo.

¿Francia se prepara para confrontación con Rusia?

Confirmó que desde junio de 2025, ya se tiene un plan para toda la población francesa ante la amenaza que significa Rusia, no solo para Francia, sino para Europa.

“Existe una amenaza desde Rusia, por ejemplo, los drones que se han visto en Polonia, los aviones que han sobrevolado en Estonia”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí:

