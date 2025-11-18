Coalico alerta repunte del reclutamiento infantil en Norte de Santander

Norte de Santander.

La muerte de dos adolescentes de Norte de Santander en un bombardeo en el Guaviare volvió a encender las alertas sobre la persistencia del reclutamiento y utilización de menores en el país.

Hilda Molano Casas, coordinadora de la Secretaría Técnica de Coalico, aseguró a Caracol Radio que este hecho confirma que “la situación no cesa” y que departamentos como Norte de Santander siguen siendo de los más afectados.

Molano explicó que el caso del Guaviare evidencia cómo los menores reclutados son trasladados desde sus territorios hasta lugares donde las estructuras armadas los necesitan para sus operaciones.

Señaló que esta dinámica se repite en todo el país y que, como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo, no se trata de episodios aislados sino de una práctica sostenida.

De acuerdo con el Observatorio de Niños y Conflictos Armados de Coalico, el primer semestre de 2025 registró un aumento de casos en la región.

Norte de Santander cerró ese periodo con 33 menores reclutados, en su mayoría provenientes de municipios del Catatumbo, lo que lo convierte en el departamento con más reportes del país.

La coordinadora explicó que las modalidades de vinculación siguen siendo la persuasión, el engaño, la seducción y, en menor proporción, la fuerza.

Sin embargo, advirtió que las redes sociales han potenciado el riesgo, pues permiten un acceso más directo de los grupos armados a niños y adolescentes.

Aun así, persisten los métodos tradicionales mediante contactos en las comunidades o a través de pares que ya están vinculados.

Molano insistió en que las cifras disponibles representan solo una parte de lo que ocurre realmente en los territorios, pues muchas familias no denuncian por temor o falta de acompañamiento institucional.

Por eso llamó a fortalecer la prevención desde todos los entornos: familias, escuelas, comunidades e instituciones, poniendo atención a señales como cambios de comportamiento, acceso a bienes que no corresponden a su contexto o presencia de actores armados en el entorno cercano.

Subrayó que los menores reclutados no son responsables de su situación y que la principal obligación de detener estas prácticas recae sobre los actores armados y el Estado.

Recordó que la mayoría de los casos no ocurren mediante fuerza física, sino a través de manipulación y promesas engañosas.

“Mientras no exista una decisión real de los grupos armados de dejar a los niños por fuera del conflicto, seguiremos lamentando tragedias como esta”, afirmó.

Molano concluyó que las respuestas del Estado deben ser integrales y no basarse exclusivamente en acciones militares, pues la protección de la niñez exige prevención temprana, presencia institucional y garantías para las comunidades.